Программу туристического кэшбэка продлили до января 2021 года

Глава правительства России Михаил Мишустин продлил программу туристического кэшбэка за туры по стране до 10 января 2021 года. Об этом в четверг, 1 октября, сообщается на сайте кабинета министров.

«Срок предоставления туристической услуги продлевается до 10 января 2021 года. <...> Даты начала и окончания продаж туруслуг с кэшбэком будут позднее объявлены Ростуризмом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь в программе могут принять участие не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы.

Кроме того, продолжительность тура или проживания в гостинице сокращена с четырех до двух ночей, а минимальная стоимость путевки больше не ограничивается (ранее она должна была быть не менее 25 тыс. рублей). Максимальный возврат будет составлять 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей (ранее 15 тыс. рублей).

Оплатить поездку полностью одним платежом, как и раньше, необходимо картой национальной платежной системы «Мир», и тогда можно будет участвовать в программе. Кэшбэк на нее будет начисляться автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.

Первый этап программы прошел в конце августа. Программой воспользовались около 60 тыс. человек.

Глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк с одобрением отозвался о программе кэшбэка за туры и предположил, что эта инициатива станет толчком для развития внутреннего туризма.