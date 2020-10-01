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Полеты российских самолетов-амфибий вызвали беспокойство в Турции

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Региональное управление лесного хозяйства в Анталье обратилось к российским пилотам самолетов Бе-200ЧС за разъяснениями в связи с их маневрами над морем.

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Летчики принимали участие в тушении лесных пожаров. Турецкая сторона арендовала у России самолеты-амфибии Бе-200ЧС в этом году.

28 сентября во время плановых полетов самолеты оказались вблизи жилого района Лара в Анталье и вызвали огромный интерес у местных жителей.

Как пишет газета Milliyet, люди высыпали на балконы и снимали маневры самолетов на видео.

На кадрах видно, что Бе-200ЧС, получившие прозвище «Огненный орел», осуществляют забор воды из моря прямо на лету.

«После забора воды самолеты пролетели достаточно близко к жилым зданиям, чем вызвали беспокойство жителей», — отмечает газета.

По ее данным, после того как российские летчики вернулись на летное поле, представитель регионального управления лесного хозяйства попросил их разъяснить ситуацию.

27 сентября сообщалось, что в России за сутки потушили 10 лесных пожаров на 20 га. Наиболее сложная обстановка сложилась в Магаданской области. Горит 715 га земель лесного фонда. Непростая ситуация с пожарами сохраняется в Якутии.

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