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За прошлые сутки в РФ потушили 10 лесных пожаров на 20 гектарах

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В поселке Медовка Воронежской области тушат природный пожар площадью 50 га. Огонь угрожает двум садовым товариществам. К ликвидации привлечены 56 человек и 21 единица техники. Погибших и пострадавших нет.

В Ростовской области потушили два крупных пожара. В Аксайском и Азовском районах воспламенилась сухая трава. Выгорели земли общей площадью почти 7 тыс. кв. м.

За прошлые сутки в РФ потушили 10 лесных пожаров на 20 гектарах. Наиболее сложная обстановка в Магаданской области. Горит 715 га земель лесного фонда.

Непростая ситуация с пожарами в Якутии. Столицу региона и ряд районов окутал едкий дым. Лаборатория выявила превышение концентрации опасных веществ. В тушении задействована пожарная авиация.

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