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ВМФ России успешно испытал «Каракурт» в Арктике

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ВМФ России завершил испытание новейшего малого ракетного корабля (МРК) «Одинцово» проекта 22800 «Каракурт» в Баренцевом и Белом морях, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве.

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По их словам, отправленный в начале августа в северные широты корабль выполнил комплекс поставленных перед ним задач и несколько дней назад уже вернулся в Санкт-Петербург.

В свою очередь, экс-начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов рассказал изданию, что испытания малых кораблей проходили в том числе в тяжелых погодных условиях, в частности, военные смотрели, как работает оружие при волнении моря пять-семь баллов.

«В случае обострения ситуации на Севере, если там окажутся крупные силы противника, МРК можно будет перебросить туда с Балтийского моря», — отметил он.

При этом Селиванов объяснил, что на Балтике нет необходимого простора для того, чтобы корабли могли выполнить ракетные пуски, поэтому тестировать системы вооружения МРК пошли в северные моря.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» от 1 октября

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