В Тульской области возбудили дело после пропажи школьницы

В Тульской области пропала 13-летняя девочка, следственными органами СК России по региону возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»), говорится в сообщении на сайте ведомства.

Школьница ушла из дома в поселке Барсуки Ленинского района 28 сентября, с тех пор о ее местонахождении информации нет.

«Уголовное дело возбуждено с целью наиболее тщательного выяснения следственным путем всех без исключения обстоятельств безвестного исчезновения девочки, мобилизации сил и средств, направленных на проведение поисковых мероприятий», — отметили следователи.

На место происшествия выезжали и.о. руководителя следственного управления, и.о. руководителя отдела по расследованию особо важных дел, криминалисты, полицейские, следователи оперативной группы, волонтеры и спасатели.

В Нижегородской области 24 сентября пропала школьница. Ее тело было обнаружено поздним вечером того же дня. Через два дня суд в Нижнем Новгороде арестовал подозреваемого в совершении преступления.