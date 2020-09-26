Суд арестовал подозреваемого в убийстве школьницы под Нижним Новгородом

Суд в Нижнем Новгороде арестовал подозреваемого в убийстве школьницы Павла Суркова, известного также по прозвищу Пафик, сообщил телеканал РЕН ТВ 26 сентября.

«Постановлением Борского городского суда Нижегородской области от 25 сентября избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 24 ноября 2020 года включительно. Постановление не вступило в законную силу», — цитирует сообщение пресс-службы суда ТАСС.

О задержании Суркова стало известно 25 сентября.

24 сентября около 17:00 ребенок, возвращаясь домой из школы, вышел на остановке в поселке Неклюдово Борского района Нижегородской области. Домой девочка не вернулась.

Ее тело было обнаружено поздним вечером того же дня в безлюдном месте поселка.

В ходе следственных действий был установлен подозреваемый мужчина 1986 года рождения, являющийся жителем другого района Нижегородской области.

По информации РЕН ТВ, в убийстве заподозрили бывшего сожителя матери школьницы. Мужчина два месяца назад вышел из тюрьмы, однако бывшая подруга отказала ему в возобновлении отношений, и он пригрозил отомстить ей.

Девочка жила с мамой и бабушкой. Обычно ее встречали из школы, но в этот день не встретили.

Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководства регионального СК.