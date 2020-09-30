Пассажиров без маски и перчаток не пустят в общественный транспорт в Петербурге

Дополнительные меры для противодействия распространению COVID-19 введут в общественном транспорте Санкт-Петербурга. С 1 октября пассажиров без масок и перчаток не будут пускать в общественный транспорт, а также такси и каршеринг, сообщает в среду, 30 сентября, городской комитет по транспорту.

«Пассажиры, не использующие средства индивидуальной защиты, не будут допускаться на объекты транспортного комплекса Санкт-Петербурга и в салоны транспортных средств. Контроль за соблюдением усиленного «масочного режима» на объектах транспортного комплекса будет осуществляться сотрудниками служб транспортной безопасности перевозчиков и сотрудниками Росгвардии», — сказал председатель комитета по транспорту Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.

Ношение средств индивидуальной защиты, по его словам, обязательно для всех сотрудников транспортного комплекса: водителей, контролеров, кондукторов и других работников транспортной отрасли. За несоблюдение режима сотрудники коммерческих перевозчиков будут отстраняться от работы.

Днем ранее президент России Владимир Путин заявил, что понимает граждан страны, которым надоело носить медицинские маски и соблюдать меры защиты от вируса, однако он подчеркнул, что COVID-19 — это «очень опасный и тихий противник».

Ранее в этот же день в Роспотребнадзоре заявили, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России находится под контролем, но в зависимости от числа новых случаев могут быть введены новые ограничения.

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