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РФС признал Дзюбу лучшим игроком прошлого сезона

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Исполком Российского футбольного союза (РФС) признал нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбу лучшим игроком сезона-2019/20. Об этом сообщается 30 сентября в Telegram-канале организации.

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В прошедшем сезоне форвард провел 28 матчей в чемпионате России, забил 17 голов и отдал 14 результативных передач, поделив статус лучшего бомбардира с одноклубником Сердаром Азмуном, пишет «Газета.ру».

Кроме того, лучшим тренером сезона признан наставник петербургского коллектива Сергей Семак, а звание лучшей команды завоевал «Зенит».

Среди игроков до 21 года награда во второй раз подряд досталась голкиперу «Краснодара» Матвею Сафонову, сообщает ТАСС.

22 июля завершился чемпионат страны по футболу. «Зенит» досрочно стал чемпионом. Кроме того, петербуржцы обыграли подмосковные Химки в финале Кубка России, а уже 7 августа победили «Локомотив» и завоевали Суперкубок России.

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