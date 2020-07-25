«Зенит» в четвертый раз завоевал Кубок России по футболу

ФК «Зенит» нанес поражение подмосковным «Химкам» и в четвертый раз в своей истории завоевал Кубок России.

Матч в Екатеринбурге завершился победой санкт-петербургской команды со счетом 1:0. Гол на 84-й минуте с пенальти забил Артем Дзюба.

Ранее «Зенит» выигрывал Кубок страны в 1999, 2010 и 2016 годах. В 1944 году команда завоевала Кубок СССР.

Как рассказал ТАСС министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, прошедший матч стал праздником для болельщиков.

«Что касается матча, то очень приятное впечатление получили от «Химок» — мужественные парни, бились до последней секунды. Но это футбол, и мастерство «Зенита» было видно. Хотя мы, признаюсь, болели за «Химки» — нам хотелось получить оправдание, что «Урал» [в полуфинале] проиграл будущему чемпиону, но так получилось», — добавил он.

«Зенит» также стал чемпионом России по итогам сезона-2019/20. Таким образом, в матче за Суперкубок России, который состоится 7 августа в Москве на стадионе ЦСКА, петербуржцы сыграют со столичным «Локомотивом», занявшим второе место в чемпионате страны.

В связи с тем, что «Зенит» выступит в Лиге чемпионов, путевку в Лигу Европы получит московское «Динамо», занявшее шестое место в РПЛ.