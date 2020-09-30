Кабмин Бельгии принесет присягу после рекордного кризиса власти

Новое правительство Бельгии приведут к присяге 1 октября. Об этом сообщил в четверг, 30 сентября, королевский дворец, передает vrt.

Объявление сделали после аудиенции короля Бельгии Филиппа с Александром де Кроо и Полем Магнеттом в Брюсселе. Политики доложили монарху о коалиционном соглашении между будущими партнерами по коалиции. Присяга состоится в 10:00 по местному времени.

Правительство пытались сформировать представители семи партий. Премьер-министром станет Александр Де Кроо.

Как напоминает «Газета.ру», затяжной политический кризис длился в Бельгии более 600 дней, страной управляло временное правительство.

В конце мая 2019 года Бельгия выбирала новый состав региональных и федерального правительств. Итоги голосования показали раскол в обществе по вопросу отношения к ультраправым националистическим политическим силам.