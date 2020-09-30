В России предложили запретить экспорт необработанной древесины

Вывоз из России необработанных лесоматериалов может быть запрещен в ближайшее время. Об этом 30 сентября «Известиям» сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

«Мы предлагаем принять меры к запрету вывоза с территории нашей страны необработанных, то есть кругляка, и грубо обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что для введения запрета потребуется некоторое время, что небольшие компании успели выйти из тени и могли с господдержкой наладить переработку древесины.

Ввести полный запрет на экспорт необработанной древесины поручил президент России Владимир Путин ранее в этот день.

Он выразил обеспокоенность тем, что вместо переработки древесины в стране ведется экспорт сырья, сравнил это с контрабандой и потребовал запретить вывоз необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород с 1 января 2022 года.

Также глава государства призвал жестко бороться с криминализацией лесной отрасли. В частности, Путин предложил ввести должность главного федерального государственного лесного инспектора по субъекту Федерации и распространить лесной надзор на транспортировку, хранение и переработку древесины. По его словам, необходимо производить учет древесины и сделки с ней в единой системе, а также «выстраивать эффективную вертикаль управления в лесном комплексе».

В феврале 2019 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагала ввести временное эмбарго на экспорт леса из России до наведения порядка в данной отрасли. Сенатор подчеркивала, что в лесной отрасли «контроля никакого нет», а «Рослесхоз ограничивается некими рекомендациями, вместо того чтобы внести изменения в законодательство» для усиления контроля в этой сфере.

Позднее, в июле того же года, Путин поручил правительству создать рабочую группу для мониторинга нарушений рубки леса в Иркутской области.