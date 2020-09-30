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Путин поручил запретить вывоз необработанных лесоматериалов

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Президент России Владимир Путин поручил ввести с 1 января 2022 года полный запрет на вывоз из страны грубо- или необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород. Такое распоряжение он дал 30 сентября в ходе совещания по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса.

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«Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород. Так, как и было предложено вице-премьером», — сказал он.

Глава государства отметил, что несмотря на реорганизацию процедуры продажи леса, проблемы в этой отрасли остаются. По его словам, экспорт древесины снизился из-за «зашкаливавших» хищений. На сегодняшний день в большинстве регионов страны сохраняются «сугубо архаичные» потребительские подходы к вырубке леса, добавил Путин.

Президент призвал проработать качественно новые, более эффективные подходы в борьбе с незаконной вырубкой лесов, а также производить учет древесины и сделки с ней в единой системе.

Также Путин предложил ввести должность главного федерального государственного лесного инспектора по субъекту федерации.

В феврале 2019 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагала ввести временное эмбарго на экспорт леса из России до наведения порядка в данной отрасли. Сенатор подчеркивала, что в лесной отрасли «контроля никакого нет», а «Рослесхоз ограничивается некими рекомендациями вместо того, чтобы внести изменения в законодательство» для усиления контроля в этой сфере.

Позднее в июле того же года Владимир Путин поручил правительству создать рабочую группу для мониторинга нарушений рубки леса в Иркутской области.

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