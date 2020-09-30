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В Москве отреставрируют фигуры богини на здании бывшей аптеки Феррейна

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На фасаде здания бывшей аптеки Феррейна, которая в начале прошлого века была самой известной в Москве и крупнейшей в Европе, отреставрируют скульптуры богини здоровья Гигиеи. Об этом сообщается в среду, 30 сентября, на официальном сайте мэра столицы.

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Главный фасад четырехэтажного здания облицован песчаником. Большие окна второго этажа обрамляют высокие колонны, на них и размещены четыре статуи богини. Они выполнены из цинкового сплава и имеют стальной каркас, который крепится к фасаду здания.

«За более чем 120-летнюю историю здания их ни разу не реставрировали. Уже утвержден проект по сохранению, определен подрядчик и разработана методика работ. В ближайшие дни скульптуры аккуратно демонтируют и отправят в мастерскую. Планируется, что к лету 2021 года специалисты закончат реставрацию скульптур и подготовят их к возвращению на фасад аптеки», — рассказал руководитель департамента культурного наследия города Алексей Емельянов.

На текущий момент фигуры находятся в аварийном состоянии. Во время работ в мастерской специалисты очистят их поверхность от загрязнений, коррозии, устранят трещины и сквозные отверстия. После этого реставраторы нанесут на поверхность статуй специальное покрытие, которое защитит их от воздействия окружающей среды.

В начале июля стало известно, что археологи отреставрировали артефакты XVIII века — предметы быта, обнаруженные во время исследовательских работ на Гоголевском бульваре в Москве в прошлом году.

В феврале новые участки росписей конца XV века обнаружили при реставрации Успенского собора — главного храма Московского Кремля.

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