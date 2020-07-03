Археологи в Москве отреставрировали найденные артефакты XVIII века

В Москве археологи отреставрировали артефакты XVIII века — предметы быта, обнаруженные во время исследовательских работ на Гоголевском бульваре в 2019 году. Об этом в четверг, 2 июля, сообщил сайт столичной мэрии.

В частности, специалисты нашли предметы, относящиеся к костюму западноевропейского типа начала XVIII века — башмаки, украшенные бантами или пряжками. Как пояснил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, по указу Петра I «кардинально поменять свой гардероб должны были представители практически всех слоев населения, кроме пашенных крестьян, священно- и церковнослужителей», пишет РИАМО.

Кроме этого, были найдены застежки от плащей в виде раковин, уточняет «Москва 24». Одна из них была с крючком, а вторая с петелькой. Также археологи нашли навесной замок и медную монету полушку 1720 года, номинал которой равнялся 1/4 копейки, пишет НСН. На реставрацию металлических предметов специалистам понадобился не один месяц. В процессе восстановления их почистили от коррозии и загрязнений.

Найденные артефакты передадут в фонды Музея Москвы, где их добавят в экспозицию, пишет RT.

26 июня сообщалось, что в ходе раскопок в новой Москве в поселке Коммунарка археологи нашли монеты, отчеканенные в Золотой Орде в конце XIV – начале XV века. Среди находок — нательные кресты, фрагменты украшений, конской упряжи.