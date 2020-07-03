Прямой эфир

Археологи в Москве отреставрировали найденные артефакты XVIII века

0
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве археологи отреставрировали артефакты XVIII века — предметы быта, обнаруженные во время исследовательских работ на Гоголевском бульваре в 2019 году. Об этом в четверг, 2 июля, сообщил сайт столичной мэрии.

В активном поиске: главные находки археологов в постсоветских странах
Клад Романовых, армянская амазонка и мавзолей Золотой Орды

В частности, специалисты нашли предметы, относящиеся к костюму западноевропейского типа начала XVIII века — башмаки, украшенные бантами или пряжками. Как пояснил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, по указу Петра I «кардинально поменять свой гардероб должны были представители практически всех слоев населения, кроме пашенных крестьян, священно- и церковнослужителей», пишет РИАМО.

Кроме этого, были найдены застежки от плащей в виде раковин, уточняет «Москва 24». Одна из них была с крючком, а вторая с петелькой. Также археологи нашли навесной замок и медную монету полушку 1720 года, номинал которой равнялся 1/4 копейки, пишет НСН. На реставрацию металлических предметов специалистам понадобился не один месяц. В процессе восстановления их почистили от коррозии и загрязнений.

Найденные артефакты передадут в фонды Музея Москвы, где их добавят в экспозицию, пишет RT.

26 июня сообщалось, что в ходе раскопок в новой Москве в поселке Коммунарка археологи нашли монеты, отчеканенные в Золотой Орде в конце XIV – начале XV века. Среди находок — нательные кресты, фрагменты украшений, конской упряжи.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020