Пашинян назвал базу РФ неотъемлемой частью системы безопасности Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал российскую военную базу в стране неотъемлемой частью системы безопасности республики. Об этом он заявил 30 сентября.

«Российская 102-я база — неотъемлемая часть системы безопасности Армении, и в конкретных ситуациях потенциал базы должен использоваться. Имеем ли мы такую ситуацию? Очевидно, нет. Но может быть ситуация, когда потенциал базы может быть использован», — цитирует Пашиняна «РИА Новости».

При этом премьер республики добавил, что не поднимал вопроса военного вмешательства России в конфликт в Нагорном Карабахе с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе телефонного разговора.

Идею ввода в регион международных миротворческих сил Ереван на данный момент не рассматривает, добавил Пашинян.

Обострение конфликта между Азербайджаном и Арменией по вопросу непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) произошло 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах региона. Позднее в Карабахе и Армении объявили военное положение и всеобщую мобилизацию, в Азербайджане — частичную мобилизацию, а также ввели комендантский час в ряде городов и районов.

Согласно последним данным армянской стороны, в Нагорном Карабахе с начала эскалации конфликта уничтожены 137 единиц бронетехники, сбиты 72 беспилотника, семь вертолетов и один самолет ВС Азербайджана.

В Баку заявляют, что в ходе боев уничтожены около 130 единиц бронетехники, более 200 артиллерийских, ракетных установок, минометов, около 25 систем противовоздушной обороны противника.

Отношения между Ереваном и Баку остаются напряженными из-за вопроса принадлежности Нагорного Карабаха. Регион, расположенный в восточной части Армянского нагорья, объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. Баку считает данную территорию своей. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.