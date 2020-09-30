Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Макрон заявил о невозможности урегулировать конфликт в Карабахе без России
Наука
В Минпромторге рассказали о планах чипирования слепых для обретения зрения
Экономика
Путин поручил запретить вывоз необработанных лесоматериалов
Мир
Меркель заявила о непризнании Лукашенко президентом Белоруссии
Общество
Попова заявила об отсутствии оснований для введения ограничений по COVID-19
Сюжет:

Пашинян назвал базу РФ неотъемлемой частью системы безопасности Армении

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал российскую военную базу в стране неотъемлемой частью системы безопасности республики. Об этом он заявил 30 сентября.

Накрыло войной: что и кто обостряет конфликт в Нагорном Карабахе
Ереван и Баку отвергли возможность переговоров до прекращения огня

«Российская 102-я база — неотъемлемая часть системы безопасности Армении, и в конкретных ситуациях потенциал базы должен использоваться. Имеем ли мы такую ситуацию? Очевидно, нет. Но может быть ситуация, когда потенциал базы может быть использован», — цитирует Пашиняна «РИА Новости».

При этом премьер республики добавил, что не поднимал вопроса военного вмешательства России в конфликт в Нагорном Карабахе с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе телефонного разговора.

Идею ввода в регион международных миротворческих сил Ереван на данный момент не рассматривает, добавил Пашинян.

Обострение конфликта между Азербайджаном и Арменией по вопросу непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) произошло 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах региона. Позднее в Карабахе и Армении объявили военное положение и всеобщую мобилизацию, в Азербайджане — частичную мобилизацию, а также ввели комендантский час в ряде городов и районов.

Согласно последним данным армянской стороны, в Нагорном Карабахе с начала эскалации конфликта уничтожены 137 единиц бронетехники, сбиты 72 беспилотника, семь вертолетов и один самолет ВС Азербайджана.

В Баку заявляют, что в ходе боев уничтожены около 130 единиц бронетехники, более 200 артиллерийских, ракетных установок, минометов, около 25 систем противовоздушной обороны противника.

Отношения между Ереваном и Баку остаются напряженными из-за вопроса принадлежности Нагорного Карабаха. Регион, расположенный в восточной части Армянского нагорья, объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. Баку считает данную территорию своей. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020