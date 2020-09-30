Более 60 магазинов Москвы закрыты за нарушение масочного режима

К 30 сентября более 60 столичных магазинов, а также парикмахерских и салонов красоты приостановили свою деятельность из-за несоблюдения посетителями и сотрудниками масочного режима. Об этом сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

«Всего на сегодняшний день (с 12 мая. — Ред.) [закрыты] 62 магазина продовольственной торговли, к ним добавляются несколько магазинов по продаже детских товаров, порядка семи магазинов непродовольственной торговли, несколько парикмахерских и салонов красоты», — рассказал он ТАСС.

По словам Немерюка, за последние сутки были закрыты несколько магазинов крупных сетей X5 Retail Group и «Дикси». Глава департамента призвал владельцев предприятий «работать как с персоналом, так и с посетителями, для того чтобы все носили маски».

Соблюдение предприятиями торговли и услуг масочного режима проверяется на протяжении последних пяти месяцев. За это время было составлено более 15 тыс. протоколов об административной ответственности, сумма штрафа определяется судом, добавил Немерюк.

К 25 сентября была приостановлена деятельность 49 магазинов, в том числе крупных сетей Eurospar и «Пятерочка». Ранее за несоблюдение масочного режима московский ЦУМ был оштрафован на 1 млн рублей.

Масочный режим в столице действует с 12 мая. В магазинах, торговых центрах, при поездках на любых видах общественного транспорта, в такси и в других местах гражданам следует использовать средства индивидуальной защиты — маски, респираторы и перчатки. За его нарушение гражданам, юрлицам и индивидуальным предпринимателям грозит штраф.

По состоянию на 29 сентября, в Москве количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 290 293. 247 301 человек вылечился. Зафиксировано 5203 летальных исхода. Данные на 30 сентября ожидаются позднее.

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