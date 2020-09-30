Посольство РФ заявило об оказании помощи приговоренному в США Никулину

Российское посольство в Вашингтоне оказывает помощь приговоренному к семи годам и четырем месяцам тюрьмы россиянину Евгению Никулину.

«Находимся с ним и его адвокатом в постоянном контакте. Оказываем нашему соотечественнику необходимое консульско-правовое содействие», — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

29 сентября суд в Сан-Франциско приговорил обвиненного в киберпреступлениях Никулина к 7,4 годами лишения свободы. Россиянина считают виновным во взломе соцсети LinkedIn и серверов Dropbox, а также в попытках продать украденные логины и пароли.

Ранее судья Уильям Элсап в ходе онлайн-заседания отклонил ходатайства защиты об оправдании Никулина и пересмотре дела.

Прокуратура требовала для россиянина 12 лет и месяц тюрьмы.

Обвинительный вердикт в отношении Никулина суд присяжных в Сан-Франциско вынес 10 июля. Россиянин был арестован чешской полицией по запросу ФБР в октябре 2016 года, после чего в марте 2018 года Чехия экстрадировала Никулина в США.