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В посольстве США возмутились изменением приговора историку Дмитриеву

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Посольство США в России возмущено ужесточением наказания историку, главе карельского «Мемориала» Юрию Дмитриеву. Об этом написала в Twitter пресс-секретарь дипмиссии Ребекка Росс во вторник, 29 сентября.

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По ее словам, приговор изначально был несправедливым. Решение продлить его на 10 лет — шаг назад с точки зрения прав человека и восстановления исторической правды, написала она.

Ранее 29 сентября Верховный суд Карелии пересмотрел приговор Дмитриеву и изменил наказание с 3,5 года колонии общего режима на 13 лет строгого.

22 июля Петрозаводский городской суд приговорил руководителя карельского «Мемориала» к 3,5 года лишения свободы, несмотря на то что ранее обвинение запросило 15 лет колонии.

62-летний историк обвиняется по статьям о развратных действиях, изготовлении порнографических фотографий с участием малолетней приемной дочери, а также в незаконном хранении основной части одноствольного охотничьего ружья, в конструкцию которого самодельным образом были внесены изменения.

В 2016 году Дмитриева судили по статье об изготовлении детской порнографии. Его обвинили в фотографировании своей приемной дочери для изготовления порнографических материалов. Обвиняемый утверждал, что делал фотографии, для того чтобы контролировать состояние здоровья ребенка.

В апреле 2018 года суд Петрозаводска оправдал историка, назначив ему при этом условное наказание по статье о незаконном хранении оружия. Позднее Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор и направил уголовное дело на пересмотр. Дело начали рассматривать повторно 9 октября.

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