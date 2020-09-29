Гибель двух рабочих на шахте расследуют в Воркуте

В Воркуте возбуждено уголовное дело по факту гибели двух рабочих при производстве работ на законсервированной шахте «Аяч-Яга», сообщили в Следственном управлении СКР по Коми.

При производстве работ по ликвидации объектов на промышленной площадке законсервированной шахты «Аяч-Яга» компании АО «Воркутауголь» произошло обрушение угольной эстакады. В результате происшествия два сотрудника подрядной организации получили травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщает ИА «Комиинформ». Причиной инцидента могло стать несоблюдение норм безопасности.

На место выехала следственно-оперативная группа. Проводится осмотр места происшествия. Решаются вопросы, связанные с изъятием и изучением внутренней документации.

Ранее было возбуждено дело о нарушении правил безопасности на шахте «Чертинская-Коксовая», где 14 сентября в результате внезапного выброса газа и угля обрушилась горная порода и погибли двое шахтеров. В забое на момент происшествия находились 95 человек. В результате инцидента были заблокированы 37-летний и 52-летний работники, их тела подняли на поверхность.