Адвоката обвиненного в педофилии Дмитриева снова поймали на обмане суда

Адвокат Виктор Ануфриев, из-за которого не состоялось апелляционное заседание Верховного суда Карелии по делу обвиненного в педофилии историка Юрия Дмитриева, заподозрили в затягивании процесса. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 29 сентября.

Отмечается, что ранее защитник не пришел в суд из-за подозрения на коронавирус. Он взял больничный с 15 по 28 сентября, а позднее продлил его до конца месяца. Из-за этого его не было на заседаниях по делу Дмитриева 16, 22 и 29 сентября.

Однако 17 сентября журналисты РЕН ТВ засняли Ануфриева во время посещения офиса в Москве. Он отказался общаться с представителями СМИ и скрылся в здании коллегии.

Во вторник, 29 сентября, в Петрозаводске должно было состояться очередное заседание, на котором Ануфриев вновь не появился якобы из-за больничного.

«Однако адвокат отправился в город Котлас Архангельской области, где у него проходит еще один судебный процесс», — отмечается в сообщении телеканала.

Ануфриев объяснил это журналистам тем, что процесс Дмитриева может подождать, а суд в Котласе — нет. Адвокат сообщил, что просил отложить процесс Дмитриева до его полного выздоровления.

«Юрий Алексеевич [Дмитриев] освобождается из-под стражи, если вдруг освободится, до 12 ноября. Причин гонки не было. Я решил использовать этот день сегодня, потому что здесь в начале декабря заканчивается срок уголовного преследования подсудимой. Приезжать сегодня в Петрозаводск — во-первых, право выбора, я на больничном листе, мое дело здоровьем рисковать», — сказал адвокат журналистам.

Тем не менее во вторник Верховный суд Карелии ужесточил приговор Дмитриеву. Суд назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее в июле Дмитриева приговорили к 3,5 годам лишения свободы, несмотря на то, что обвинение запросило для него 15 лет колонии.

62-летний историк обвиняется по статьям о развратных действиях, изготовлении порнографических фотографий с участием малолетней приемной дочери, а также в незаконном хранении основной части одноствольного охотничьего ружья, в конструкцию которого самодельным образом были внесены изменения.

В 2016 году Дмитриева судили по статье об изготовлении детской порнографии. Его обвинили в фотографировании своей приемной дочери для изготовления порнографических материалов. Обвиняемый утверждал, что делал фотографии для того, чтобы контролировать состояние здоровья ребенка.

В апреле 2018 года суд Петрозаводска оправдал историка, назначив ему при этом условное наказание по статье о незаконном хранении оружия. Позднее Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор и направил уголовное дело на пересмотр. Дело начали рассматривать повторно 9 октября.