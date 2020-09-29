Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Протоиерей Дмитрий Смирнов госпитализирован в тяжелом состоянии
Интернет
Интернет-компании России подписали Меморандум о социальной рекламе в Cети
Авто
На трассе М-4 «Дон» запустили беспилотники для поиска нарушителей ПДД
Мир
В Турции опровергли сообщения о сбитом ее истребителем армянском Су-25
Мир
Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко

Омбудсмен Карелии назвал заслуженным увеличение срока Дмитриеву

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Историк Юрий Дмитриев, возглавлявший карельское отделение «Мемориала», заслужил 13 лет колонии. Так во вторник, 29 сентября, прокомментировал изменение приговора детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев.

Глаза приподзакрыли
Почему историка Дмитриева снова обвинили в насилии над приемной дочерью

«По фотографиям, которые были им (Дмитриевым.― Ред.) сделаны, дело было направлено обратно в городской суд, поскольку Верховный суд признал их порнографическими <…> 13 лет ― это тот срок, который заслуживает человек, совершивший подобное», — сказал он РЕН ТВ.

Ранее в этот день суд изменил приговор Дмитриеву с 3,5 года колонии общего режима на 13 колонии строгого режима.

22 июля Петрозаводский городской суд приговорил руководителя карельского «Мемориала» к 3,5 года лишения свободы, несмотря на то что ранее обвинение запросило 15 лет колонии.

62-летний Юрий Дмитриев обвиняется по статьям о развратных действиях, изготовлении порнографических фотографий с участием малолетней приемной дочери, а также в незаконном хранении основной части одноствольного охотничьего ружья, в конструкцию которого самодельным образом были внесены изменения.

В 2016 году Дмитриева судили по статье об изготовлении детской порнографии. Его обвинили в том, что он фотографировал свою приемную дочь для изготовления порнографических материалов. Историк указывал, что фотографии он делал для того, чтобы контролировать состояние здоровья ребенка.

В апреле 2018 года суд Петрозаводска оправдал Дмитриева, назначив ему при этом условное наказание по статье о незаконном хранении оружия. Позднее Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор и направил уголовное дело на пересмотр. Повторное рассмотрение дела началось 9 октября.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020