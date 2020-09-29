Омбудсмен Карелии назвал заслуженным увеличение срока Дмитриеву

Историк Юрий Дмитриев, возглавлявший карельское отделение «Мемориала», заслужил 13 лет колонии. Так во вторник, 29 сентября, прокомментировал изменение приговора детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев.

«По фотографиям, которые были им (Дмитриевым.― Ред.) сделаны, дело было направлено обратно в городской суд, поскольку Верховный суд признал их порнографическими <…> 13 лет ― это тот срок, который заслуживает человек, совершивший подобное», — сказал он РЕН ТВ.

Ранее в этот день суд изменил приговор Дмитриеву с 3,5 года колонии общего режима на 13 колонии строгого режима.

22 июля Петрозаводский городской суд приговорил руководителя карельского «Мемориала» к 3,5 года лишения свободы, несмотря на то что ранее обвинение запросило 15 лет колонии.

62-летний Юрий Дмитриев обвиняется по статьям о развратных действиях, изготовлении порнографических фотографий с участием малолетней приемной дочери, а также в незаконном хранении основной части одноствольного охотничьего ружья, в конструкцию которого самодельным образом были внесены изменения.

В 2016 году Дмитриева судили по статье об изготовлении детской порнографии. Его обвинили в том, что он фотографировал свою приемную дочь для изготовления порнографических материалов. Историк указывал, что фотографии он делал для того, чтобы контролировать состояние здоровья ребенка.

В апреле 2018 года суд Петрозаводска оправдал Дмитриева, назначив ему при этом условное наказание по статье о незаконном хранении оружия. Позднее Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор и направил уголовное дело на пересмотр. Повторное рассмотрение дела началось 9 октября.