В российском модуле МКС обнаружена утечка воздуха

На Международной космической станции (МКС) обнаружена утечка воздуха. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Роскосмоса» во вторник, 29 сентября.

Утечка находится в служебном модуле «Звезда», где находится научная аппаратура, и будет локализована в ближайшее время, информирует госкорпорация.

Сейчас специалисты ищут конкретное место утечки. Общее падение давления атмосферы МКС зафиксировано на уровне 1 мм за восемь часов. Это не представляет опасности для экипажа и не мешает продолжению полета.

30 августа 2018 года на Международной космической станции (МКС) также произошла утечка воздуха. В пилотируемом отсеке пристыкованного корабля «Союз МС-09» обнаружили пробоину длиной примерно 3 см. Эксперты уверены, что отверстие сделано сверлом. Рассматривались версии повреждения корабля как на Земле, так и в космосе.

11 января стало известно, что после инцидента с дырой в обшивке РКК «Энергия» внедрила систему видеонаблюдения за сборкой космических кораблей «Союз» на всех этапах, а не только на основных участках.

В сентябре 2019 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что знает, откуда в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09» образовалась «дырка», но не раскроет эту информацию, так как у «Роскосмоса» должна быть «какая-то тайна».