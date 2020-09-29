Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Авто
В России появятся новые штрафы для автомобилистов
Экономика
Экономист спрогнозировал укрепление курса рубля в октябре
Туризм
Более 40% россиян захотели участвовать в программе кэшбэка за туры
Общество
Песков подтвердил намерение Путина привиться от COVID-19
Мир
Турция выразила готовность поддержать Азербайджан «на поле боя»
Сюжет:

Песков подтвердил намерение Путина привиться от COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин намерен сделать прививку от коронавируса в преддверии визита в Южную Корею. Об этом во вторник, 29 сентября, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока отношение людей к вакцине не играет особой роли»
Вирусолог Анатолий Альтштейн — о третьей стадии клинических испытаний «Спутник V» и второй волне пандемии

«Действительно, Путин имеет действующее приглашение, которое вчера его южнокорейский коллега возобновил. Путин подтвердил, что со временем он обязательно намерен воспользоваться этим любезным приглашением, после того как он примет решение поставить себе прививку [от коронавируса]», — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря, очевидно, что для повышения уровня безопасности необходимо поставить прививку.

«В случае главы государства действуют особые меры предосторожности. Он же сам заявил, что думает о прививке. Давайте дождемся, когда он сам примет такое решение. В тайне этого мы держать не будем», — добавил Песков.

Накануне Путин провел телефонный разговор с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином в преддверии 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

В начале сентября Песков сообщил, что Путин сам будет принимать решение о вакцинации от коронавируса и сообщит о желании привиться, если посчитает необходимым, пишет «Газета.ру».

Первую в мире вакцину от коронавируса под названием «Спутник V» зарегистрировали 11 августа. Путин заверял, что вакцина Центра имени Гамалеи была зарегистрирована в соответствии с российскими законами и мировой практикой.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020