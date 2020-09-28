Путин поговорил по телефону с президентом Южной Кореи

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином в преддверии 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Об этом сообщили в Кремле 28 сентября.

В частности, лидеры позитивно оценили развитие российско-южнокорейских связей и выразили обоюдный настрой на дальнейшее углубление сотрудничества в разных областях.

«Владимир Путин и Мун Чжэ Ин высказались за налаживание предметной кооперации двух стран в сфере здравоохранения, включая борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции и разработку вакцин. <…> Подтверждена приверженность комплексному политико-дипломатическому урегулированию проблем Корейского полуострова», — говорится на сайте Кремля.

30-летия установления дипломатических отношений между Россией и Южной Кореей будет отмечаться 30 сентября. Ранее, 25 сентября, Владимир Путин направил Мун Чжэ Ину поздравительную телеграмму по этому случаю, подчеркнув, что за эти годы страны накопили значительный опыт плодотворного сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях.