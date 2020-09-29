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Экономист спрогнозировал укрепление курса рубля в октябре

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Шансы на укрепление курса рубля в среднесрочной перспективе намного выше, чем на его ослабление, рассказал «Известиям» главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров во вторник, 29 сентября.

Ранее в этот день курс евро поднялся выше 93 рублей впервые с января 2016 года. Накануне курс евро понялся выше 92 рублей, а стоимость доллара США на открытии торгов Московской биржи выросла до 79 рублей.

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Надежда на укрепление рубля, вероятно, появится уже после Нового года

Курс рубля начал падать с середины прошлой недели из-за спроса на валюту на российском рынке, полагает экономист. Этот спрос был вызван преимущественно продажами российских активов со стороны иностранных инвесторов, которые затем конвертировали рубли в валюту и выводили средства из России, полагает эксперт.

«Я ожидаю, что период активных продаж рублей закончится в течение ближайших дней, возможно уже завтра или в четверг. Мы это сразу увидим в снижении волатильности в обменном курсе рубля с возможным его укреплением до уровней 77–78 рублей за доллар».

На текущих уровнях, близких к 80 рублям за доллар, рубль фактически находится на минимальных отметках и существенно ниже не упадет, прогнозирует экономист.

В этой связи Владимир Тихомиров не рекомендует сейчас покупать валюту. При желании сыграть на курсах, что всегда очень рискованно, он советует продавать доллары.

Также на курс рубля оказали влияние риск второй волны пандемии, угрожающей новыми падениями в ВВП, и резкое ослабление спроса на сырьевые товары, включая нефть, добавил главный экономист.

Еще одним фактором влияния стало приближение выборов президента США 4 ноября, что повышает вероятность новых антироссийских заявлений.

Помимо этого давление на курс оказало завершение налогового периода, обычно сопровождающегося продажами валюты экспортерами, а также окончание 30 сентября финансового года в США, в преддверии которого многие портфельные менеджеры инвестиционных фондов занимаются активной балансировкой позиций, заключил Тихомиров.

Накануне, 28 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рубль восстановит свои утерянные позиции. В какие именно сроки произойдет восстановление курса национальной российской валюты, он не уточнил.

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