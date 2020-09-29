Сев озимых культур стартовал в Ставропольском крае

В 11 районах Ставропольского края начался сев озимых культур. Сроки работ смещаются из-за отсутствия осадков.

Всего в 2020 году планируется засадить озимыми культурами более 2,1 млн га. Зерновые культуры займут около 2 млн га полей, рапс — 98,9 тыс. га. Об этом сообщает NewsTracker.

На текущий момент план по посевам пшеницы выполнен на 2,7%. Предприятия региона полностью обеспечены семенами. Из-за отсутствия осадков сроки проведения сева сместились почти на неделю.

На возмещение части затрат аграриев в виде субсидий в 2020 году выделят 93 млн рублей.

Ранее сообщалось, что сев озимых культур стартовал в Краснодарском крае. Работы проведут на полях общей площадью более 1,8 млн га.