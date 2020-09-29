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Организациям Алтайского края рекомендовали вернуть персонал на удаленку

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Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю рекомендует организациям перевести сотрудников на удаленный режим работы из-за роста числа случаев заболевания COVID-19. Об этом рассказала замглавы ведомства Ульяна Калинина.

«Должны соблюдаться и масочный режим, и социальное дистанцирование, и обработка. Ни в коем разе ни больной сотрудник, ни больной ребенок не должны попасть в коллектив. Нами были направлены предложения за усилением контроля МВД и Росгвардии по соблюдению масочного режима», — отметила Калинина.

Как напоминает altapress.ru, в регионе планируется ограничить оказание плановой медицинской помощи. Речь идет о больницах и поликлиниках в крупных городах.

В июле Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе, который упрощает процедуру временного перевода сотрудников в дистанционный формат. Документ предполагает в том числе право сотрудника находиться офлайн в определенное время и, например, не отвечать на письма и звонки руководителя. Инициатива также дает уточненное определение удаленной работы, которая может быть постоянной, временной и комбинированной. Глава комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что поправки в законопроект об удаленной работе еще обсуждаются, завершить работу планируется в течение осенней сессии.

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