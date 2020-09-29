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Названы самые популярные презервативы в России

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Самыми популярными презервативами в России оказались изделия Durex. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Яндекс.Маркет», оказавшиеся в распоряжении «Известий».

28% пользовательских переходов пришлось на предложения этого производителя c 9 сентября 2019 года по 8 сентября 2020 года.

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На втором месте по популярности — бренд Contex (21%), а на третьей строчке разместился MY.SIZE (9%).

В среднем россияне готовы потратить на покупку контрацептивов около 550 рублей.

Самые популярный тип презервативов у москвичей — это классические гладкие варианты, на которые пришлось 76% пользовательских переходов.

Менее популярны контрацептивы большого размера — 8% пользовательских переходов.

Ароматические презервативы предпочли в 7% случаев, а на долю комбинированных и изделий с анестетиком пришлось по 6% переходов.

В 5% случаев жители столицы выбирали изделия с точечной поверхностью, а ребристые лишь в 2% случаев.

Что касается регионов, эксперты сервиса пришли к выводу, что ароматические презервативы пользуются особой популярностью среди жителей Санкт-Петербурга, Ленинградской, Рязанской и Саратовской областей.

Вариантам с анестетиком чаще отдают предпочтение пользователи из Ивановской области и Мордовии. А контрацептивы увеличенного размера на сервисе чаще всего ищут жители Волгоградской, Калининградской и Томской областей.

Презервативы с комбинированной и ребристой поверхностями пользуются особой популярностью в Липецкой области. Также ребристые варианты предпочитают в Архангельской, Орловской и Белгородской областях. Контрацептивами с точечной поверхностью чаще интересуются пользователи из Приморского края, Брянской области и Дагестана, а классические гладкие презервативы оказались самыми популярными среди жителей Томска.

При этом традиционно спрос на категорию начинает расти с наступлением холодов. Особой популярностью среди россиян презервативы пользуются в новогодние праздники и в феврале, накануне Дня всех влюбленных.

Так, например, в этом году один из пиков спроса на категорию пришелся на 13 февраля: тогда за неделю количество переходов на категорию выросло на 53%.

Ранее, в марте, специалисты Роскачества пришли к выводу, что продукция пяти производителей презервативов потенциально небезопасна, а у восьми наблюдается расхождение между заявленным и фактическим размером.

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