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Деревообрабатывающий безотходный комплекс построят в Хабаровском крае

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В Хабаровском крае построят деревообрабатывающий комплекс с безотходным производством. Таким образом, в регионе будет реализован новый приоритетный инвестиционный проект. Им занимается ООО «Тумнинский прииск».

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Завод появится в течение двух лет в поселке Новостройка района имени Лазо. На нем смогут трудоустроиться более 300 человек, пишет ИА AmurMedia со ссылкой на региональную администрацию.

Предприятие будет выпускать 25 тыс. кубометров лущеного шпона, 47 тыс. кубометров сухих пиломатериалов, 20 тыс. кубометров фанеры, 15 тыс. т топливных гранул и 3 тыс. т древесного угля. В процесс лесозаготовительных работ населению планируется продать до 23 тыс. кубометров дров.

Производство будет безотходным за счет того, что вторичное древесное сырье предприятие планирует использовать на собственные нужды.

В краевом министерстве промышленности отметили, что продукция будущего предприятия будет пользоваться большим спросом на зарубежных рынках и, в первую очередь, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Срок окупаемости проекта – пять лет.

Ранее сообщалось о начале инвестиционного проекта по восстановлению тайги в Ванино. Первый контракт на посадку 250 га лесных культур подписал резидент Свободного порта Владивосток ООО «Ванинский центр лесоводства».

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