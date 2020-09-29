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Назван богатейший россиянин по версии Forbes

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Председатель совета директоров и основной акционер группы НЛМК Владимир Лисин занял первое место в российском списке Forbes, сообщается 29 сентября на сайте журнала.

Отмечается, что росту благосостояния бизнесмена способствует конъюнктура рынка.

Таким образом, по данным The real-ime billionaries list, состояние Лисина оценивается в $22,7 млрд.

Группа НЛМК — вертикально-интегрированная металлургическая компания, ведущий российский производитель стали.

2 сентября сообщалось, что самым богатым россиянином является глава и бенефициар горно-металлургической компании «Норникель» Владимир Потанин. На тот момент его состояние оценивалось в $24,1 млрд. Второе место с состоянием $23,8 млрд занимала семья Сулеймана Керимова, владеющая золотодобывающей компанией «Полюс». Лисин замыкал тройку.

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