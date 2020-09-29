Число жертв коронавируса в мире превысило 1 млн

По всему миру в результате коронавируса скончались более 1 млн человек, следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса, опубликованных во вторник, 29 сентября.

По состоянию на 05:00 мск, жертвами COVID-19 стали 1 000 555 пациентов. Лидером по количеству скончавшихся в результате болезни являются Соединенные Штаты (205 тыс.). На втором месте Бразилия (142 тыс.), на третьем — Индия (95,5 тыс).

Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в мире достигло 33 273 720. Больше всего заболевших в США (7,1 млн), Индия с 6 млн инфицированных на второй позиции, на третьей — Бразилия (4,7 млн).

28 сентября директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что организация фиксирует снижение числа смертей, вызванных COVID-19, несмотря на рост новых случаев.

Перед этим директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан допустил, что от коронавируса погибнет до 2 млн человек, прежде чем вакцина от вируса станет массово доступной.