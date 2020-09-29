Прямой эфир

Киевский политолог рассказал о неадекватности Украины

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина находится в неадеквате, так как не видит разницы между своими желаниями и возможностями, пишет 28 сентября киевский политолог Андрей Головачев в статье для издания «Главред».

Евродеформация: зачем ЕС критикует и поощряет Украину одновременно
Многомиллиардные вливания в экономику страны пока так и не привели к завершению обещанных реформ

По его словам, одним из примеров неадекватного восприятия Украиной самой себя является трагедия в Харьковской области, где несколько дней назад потерпел крушение Ан-26.

Головачев отметил, что нечто подобное обязательно должно было произойти, так как идет развал всей инфраструктуры Украины.

К настоящему времени весь парк военной авиации страны устарел до состояния металлолома, однако украинцы до сих пор воспринимают себя как мощную державу, которой была Украина в составе СССР.

По словам политолога, общество не понимает, что Украина превратилась в самую бедную страну Европы, которая не может позволить себе ни роскошь, ни закупку новейшей военной техники.

«Но мы почему-то продолжаем доказывать сами себе, что у нас одна из самых сильных армий мира. То есть явно находимся не в адеквате», — говорится в статье.

Головачев констатирует огромный разрыв между завышенными ожиданиями и реальными возможностями в украинском обществе, который начался еще с майдана.

«Тогда общество очень хотело поверить, что теперь, когда отношения с Россией разорваны, а Соглашение об ассоциации с Евросоюзом подписано, все проблемы быстро разрешатся, Запад все сделает сам, а украинцам останется лишь богатеть», — пишет автор.

По его словам, на Украине закрепилась опасная болезнь: неадекватность восприятия действительности.

«Неадекватность — это сейчас, пожалуй, самая главная проблема украинского общества. Мы совершенно неадекватно оцениваем себя, свои возможности, мир вокруг нас», — подчеркнул Головачев.

Решение проблемы он видит в объективном взгляде на тяжелое положение Украины.

19 сентября российский сенатор Алексей Пушков высмеял требования Украины пустить ее в ЕС. Он отметил, что одним из следствий майдана стала провинциализация украинской власти, которую уже заметили и в Европе.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020