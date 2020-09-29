Киевский политолог рассказал о неадекватности Украины

Украина находится в неадеквате, так как не видит разницы между своими желаниями и возможностями, пишет 28 сентября киевский политолог Андрей Головачев в статье для издания «Главред».

По его словам, одним из примеров неадекватного восприятия Украиной самой себя является трагедия в Харьковской области, где несколько дней назад потерпел крушение Ан-26.

Головачев отметил, что нечто подобное обязательно должно было произойти, так как идет развал всей инфраструктуры Украины.

К настоящему времени весь парк военной авиации страны устарел до состояния металлолома, однако украинцы до сих пор воспринимают себя как мощную державу, которой была Украина в составе СССР.

По словам политолога, общество не понимает, что Украина превратилась в самую бедную страну Европы, которая не может позволить себе ни роскошь, ни закупку новейшей военной техники.

«Но мы почему-то продолжаем доказывать сами себе, что у нас одна из самых сильных армий мира. То есть явно находимся не в адеквате», — говорится в статье.

Головачев констатирует огромный разрыв между завышенными ожиданиями и реальными возможностями в украинском обществе, который начался еще с майдана.

«Тогда общество очень хотело поверить, что теперь, когда отношения с Россией разорваны, а Соглашение об ассоциации с Евросоюзом подписано, все проблемы быстро разрешатся, Запад все сделает сам, а украинцам останется лишь богатеть», — пишет автор.

По его словам, на Украине закрепилась опасная болезнь: неадекватность восприятия действительности.

«Неадекватность — это сейчас, пожалуй, самая главная проблема украинского общества. Мы совершенно неадекватно оцениваем себя, свои возможности, мир вокруг нас», — подчеркнул Головачев.

Решение проблемы он видит в объективном взгляде на тяжелое положение Украины.

19 сентября российский сенатор Алексей Пушков высмеял требования Украины пустить ее в ЕС. Он отметил, что одним из следствий майдана стала провинциализация украинской власти, которую уже заметили и в Европе.