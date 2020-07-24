Прямой эфир
Сюжет:

Пушков высмеял готового штурмовать Крым Турчинова

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление бывшего главы Совета безопасности и обороны Украины (СНБО) Александра Турчинова, заявившего о готовности идти в первых рядах на штурм Крыма.

«Они поймут и примут, что Крым — это неотъемлемая часть России»
Постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов — об отношениях с Украиной, изменениях в Конституции и коронавирусе

24 июля Турчинов в интервью «Цензор.нет» заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит отправить войска на Крым, а если он этого не сделает, ему может грозить уголовная ответственность. При этом сам бывший чиновник выразил готовность «идти в первых рядах» на штурм российского региона.

По словам Пушкова, такая храбрость Турчинова объяснима.

«Турчинов решил показать … готовность встать «в первые ряды штурмового батальона», поскольку знает, что приказа штурмовать Крым не будет. Зеленский такой приказ не отдаст, как не отдал Порошенко. А вот привлечь внимание СМИ к своему псевдо-героизму — другое дело», — написал он в Twitter.

Скептически к заявлению экс-главы СНБО отнесся и сенатор Сергей Цеков. По его словам, стоит задуматься о психическом состоянии Турчинова, который «тиражирует бредовые и неадекватные идеи».

«Если Турчинов думает штурмовать Крым, то советую ему сразу же для успокоения захватить с собой белый флаг», — цитирует его «РИА Новости».

Цеков подчеркнул, что любому, кто решит объявить войну России, следует тут же сдаться. Если кто-то и в самом деле решит объявить войну России, то за этим им следует сразу же сдаться.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором 96,77% жителей региона высказались за воссоединение. Украина отказывается признавать итоги голосования и строит планы по «возвращению» полуострова.

10 июня бывший глава МИД Украины Павел Климкин предложил отобрать Крым силой

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020