Пушков высмеял готового штурмовать Крым Турчинова

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление бывшего главы Совета безопасности и обороны Украины (СНБО) Александра Турчинова, заявившего о готовности идти в первых рядах на штурм Крыма.

24 июля Турчинов в интервью «Цензор.нет» заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит отправить войска на Крым, а если он этого не сделает, ему может грозить уголовная ответственность. При этом сам бывший чиновник выразил готовность «идти в первых рядах» на штурм российского региона.

По словам Пушкова, такая храбрость Турчинова объяснима.

«Турчинов решил показать … готовность встать «в первые ряды штурмового батальона», поскольку знает, что приказа штурмовать Крым не будет. Зеленский такой приказ не отдаст, как не отдал Порошенко. А вот привлечь внимание СМИ к своему псевдо-героизму — другое дело», — написал он в Twitter.

Скептически к заявлению экс-главы СНБО отнесся и сенатор Сергей Цеков. По его словам, стоит задуматься о психическом состоянии Турчинова, который «тиражирует бредовые и неадекватные идеи».

«Если Турчинов думает штурмовать Крым, то советую ему сразу же для успокоения захватить с собой белый флаг», — цитирует его «РИА Новости».

Цеков подчеркнул, что любому, кто решит объявить войну России, следует тут же сдаться. Если кто-то и в самом деле решит объявить войну России, то за этим им следует сразу же сдаться.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором 96,77% жителей региона высказались за воссоединение. Украина отказывается признавать итоги голосования и строит планы по «возвращению» полуострова.

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