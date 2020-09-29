Ученые нашли причину таинственной гибели слонов в Африке

Ученые установили причину гибели слонов в одном из национальных парков Зимбабве. По данным экспертов, 11 животных погибли из-за бактериального заболевания, сообщает 28 сентября AP.

Туши слонов были найдены в парке Пандамасуэ. По словам главы управления парков и дикой природы Зимбабве Фултона Мангваниа, всего погибли 34 слона. При этом вскоре могут погибнуть еще несколько особей. Изначально предполагалось, что причиной гибели стала сибирская язва. Возбудители этой болезни еще сохраняются в почве некоторых африканских регионов.

Однако ученые, исследовав тела ряда животных, исключили сибирскую язву, факты голода или браконьерства и пришли к выводу, что причиной их смерти стали цианобактерии — сине-зеленые водоросли, «оккупировавших» пруды, к которым животные приходили на водопой.

Свою роль, как полагают исследователи, сыграло и глобальное потепление — при повышении температуры воды бактерии размножаются быстрее. Примечательно, что данные бактерии также опасны и для людей. Среди последствий — раздражение на коже, боль в горле, рвота, сонливость и жар.

Схожая с Зимбабве ситуация с падежом животных сложилась в соседней Ботсване. С апреля по июль там погибли более 300 слонов.

Ранее стало известно, что в Техаме ребенок скончался из-за обитающей в водопроводной воде бактерии.