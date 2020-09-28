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Мост Благовещенск — Хэйхэ откроют в ноябре

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Движение транспорта по трансграничному мосту Благовещенск — Хэйхэ через реку Амур планируется запустить в ноябре. Об этом рассказал глава Приамурья Василий Орлов во время прямого эфира.

«Переговоры состоялись на прошлой неделе с китайской стороной. Рассчитываем, что мост будет запущен в ноябре. Все это связано с эпидемиологической обстановкой. Вся инфраструктура готова, все службы и структуры тоже готовы», — отметил губернатор.

Орлов выразил надежду, что мост удастся открыть уже в этом году, но добавил, что точная дата пока неизвестна, передает asn24.ru.

Мост в Благовещенске через реку Зея, о котором докладывали президенту РФ Владимиру Путину, должны построить за 2,5 года. Отставания от календарного графика нет. Реализация проекта стала возможной после поручения российского лидера о выделении средств региону. Общая стоимость нового моста — 19,8 млрд рублей, его длина — 9 км. Два из них — переход, а остальные — подходы к мосту.

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