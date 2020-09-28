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«Спартак» прервал победную серию «Динамо» в КХЛ

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Хоккейный клуб «Спартак» обыграл московское «Динамо» в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Встреча прошла 28 сентября и завершилась со счетом 5:4 (1:1, 2:0, 1:3, 0:0, 1:0). При этом «Динамо» в третьем периоде отыгралось со счета 4:1 и завершило основное время ничьей (4:4), однако проиграло в серии буллитов.

В составе победителей отметились нападающие Сергей Широков, Лукаш Радил, Робин Ганзл, а также защитник Эмиль Юсе. Победный буллит также реализовал Широков.

У «Динамо» шайбы в ворота соперников вогнали форварды Вадим Шипачев, Дмитрий Яшкин, Даниил Тарасов и защитник Андрей Миронов.

Таким образом, «Спартак» прервал шестиматчевую победную серию «Динамо», пишет «Спорт-Экспресс».

26 сентября московский «Спартак» дома одержал победу над хабаровским «Амуром» (3:1), прервав четырехматчевую серию поражений.

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