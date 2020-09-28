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Волонтеры возобновят помощь пожилым людям в условиях пандемии

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Добровольцы акции «Мы вместе» со вторника, 29 сентября, начнут принимать заявки от пожилых людей для оказания помощи в условиях распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении штаба акции.

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«29 сентября, в ресурсном центре «Мосволонтер» добровольцы начнут принимать заявки на помощь и выполнять первые доставки продуктов и предметов первой необходимости», — сказано в сообщении.

Кроме того, волонтеры-медики усилят помощь медицинскому персоналу.

Для доставки на дом продуктов, лекарств, медицинских изделий, кормов для домашних животных и других предметов первой необходимости нужно оставить заявку на горячей линии ОНФ «Мы вместе»: +7 (800) 200-34-11. Аналогичные меры помощи действуют в Нижегородской, Архангельской, Мурманской, Иркутской, Томской, Свердловской, Воронежской, Тамбовской областях, Пермском крае, Республике Чувашия, Республике Хакасия и Ханты-Мансийском автономном округе.

С 28 сентября в столичном регионе начали действовать новые меры для людей от 65 лет и горожан с хроническими заболеваниями. Им рекомендовали соблюдать домашний режим.

По последним данным, в России выявлено 1 159 573 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 20 385 летальных исходов, выздоровело 945 920 человек.

Подробнее о важности волонтерских инициатив, как в обычной жизни, так и в условиях пандемии, а также о том, как именно и в каких сферах можно оказывать помощь, читайте в спецпроекте «Известий» «Объединяя усилия».

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