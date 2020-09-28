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В России за сутки выявили 8135 новых случаев COVID-19

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В России за минувшие сутки выявили 8135 новых пациентов с COVID-19. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавиусной инфекцией.

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Больше всего пациентов зарегистрировано в следующих регионах: Москва (2217), Санкт-Петербург (237) и Московская область (212).

Кроме того, за сутки зафиксирован 61 летальный исход, 2702 человека выздоровели.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 159 573 случая COVID-19 в 85 субъектах. 20 385 пациентов скончались, 945 920 вылечились.

Накануне аллерголог-иммунолог Владимир Болибок сообщил, что, несмотря на некоторый рост случаев COVID-19, в России не стоит ожидать такого же взлета, который был весной.

26 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост заболеваемости COVID-19 в России связан прежде всего с несоблюдением мер профилактики, пишет «Газета.ру».

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