Дополнительные льготы разработают для волонтеров в Подмосковье

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поручил профильным комитетам парламента рассмотреть возможность введения дополнительных мер поддержки для волонтеров в Московской области. Об этом сообщает в понедельник, 28 сентября, пресс-служба регионального парламента.

«Волонтеры всегда играли большую роль в общественной жизни страны и, в частности, Подмосковья. Но особенно значима их работа сегодня, в этот непростой период, связанный с пандемией коронавируса, когда они стоят на передовой и зачастую рискуют своим здоровьем, оказывая помощь всем, кто в ней нуждается», — цитирует Брынцалова РИАМО.

Волонтерам в самый сложный период пандемии на территории Подмосковья и в ряде других субъектов страны предоставлялось право бесплатного проезда в общественном транспорте. Эту льготу могут сделать постоянной.

Также в Мособлдуме будут прорабатывать вопросы, какие еще льготы им предоставить и каким образом поощрить добровольцев.

По словам Брынцалова, все депутаты открыты к предложениям, также тематический опрос будет запущен в соцсетях. «И затем уже будем выходить с законопроектом», — заключил он.

24 сентября сообщалось, что 367 добровольцев со всей России получили общественную награду «Герой нашего времени» за вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Награда учреждена движением «Молодая гвардия Единой России». Ее вручили студентам медицинских вузов, которые работали с зараженными COVID-19, а также волонтерам из разных регионов, помогавшим пожилым людям.

В пресс-службе организации сообщили, в период пандемии коронавируса работали порядка 10 тыс. активистов. Волонтеры обработали почти 500 тыс. обращений, они доставляли продукты и медикаменты на дом, а также выгуливали собак.

Подробнее о важности волонтерских инициатив, как в обычной жизни, так и в условиях пандемии, а также о том, как именно и в каких сферах можно оказывать помощь, читайте в спецпроекте «Известий» «Объединяя усилия».