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ВС утвердил право дольщиков на компенсацию разницы в цене недвижимости

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Обманутые дольщики в случае отказа от договора из-за задержки сдачи объекта имеют право получить компенсацию в размере разницы в цене с аналогичным объектом. Такое решение принял Верховный суд России.

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Основанием для решения стало рассмотрение спора между предпринимателем Мариной Макушевой и застройщиком «МИЦ-Инвестстрой», передает «Интерфакс».

Компания строила многоквартирный дом в подмосковной Балашихе, который должен был быть сдан в декабре 2017 года. Антон и Елена Алтуховы приобрели одну из квартир в нем за 5,2 млн рублей. Не получив ключи в срок, они подождали еще некоторое время и расторгли договор. Им вернули уплаченную сумму, притом что, по независимой оценке, на тот момент аналогичная квартира стоила уже 6 млн рублей.

В марте 2019 года Алтуховы уступили право требования убытков Макушевой. Она потребовала от застройщика 788 тыс. рублей разницы в цене между стоимостью квартиры на момент ее оплаты и на момент расторжения договора. Урегулировать спор до суда не удалось.

И три судебных инстанции, куда обращалась Макушева, встали на сторону застройщика. Они отказались взыскивать с него разницу в цене квартир, ссылаясь на то, что убытки дольщиков покрываются процентами в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день исполнения обязательства по возврату денег.

Макушева пожаловалась в Верховный суд, он не согласился с таким подходом и заявил, что такие проценты являются минимальным презюмируемым размером платы за пользование деньгами застройщиком. Эта сумма не покрывает убытков, связанных с неисполнением основного обязательства.

В случае расторжения договора дольщик имеет право на возмещение «абстрактных убытков, вызванных удорожанием на рынке аналогичных подлежащему передаче объектов» в полном размере, постановил суд.

Решения нижестоящих инстанций отменены. Спор отправлен на новое рассмотрение с учетом сформулированной правовой позиции ВС РФ.

В конце августа в Красноярске на владельца нескольких строительных фирм было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении. Подозреваемый, по версии следствия, получил крупные суммы денег от участников долевого строительства и подрядчиков на возведение трех жилых домов в Свердловском районе Красноярска, но использовал их не по назначению. Сумма ущерба, причиненного потерпевшим, оценивается в 834 млн рублей.

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