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Таксист в Астрахани принял роды в автомобиле

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В Астрахани водитель такси Олег Павлов самостоятельно принял роды в автомобиле. По слова его супруги, муж до сих пор находится в шоке.

Это произошло в воскресенье, 27 сентября. Павлов выехал по очередному адресу, на улицу Кооперативную. Такси до роддома вызвала девушка, у которой начались схватки. Беременную сопровождала мама, но до роддома она поехать не могла, поскольку дома оставались маленькие дети.

По пути у пассажирки начались роды. Водитель такси, приняв ребенка, находился в таком состоянии, что не запомнил, кто появился на свет, мальчик или девочка. Молодая мама не сказала своего имени. Теперь мужчина и его жена переживают за необычную пассажирку, они не могут получить информацию о состоянии матери и малыша.

Как пишет «Астрахань-24», несколько месяцев назад сам мужчина стал молодым отцом. Его жена считает, что, возможно, его недавний личный опыт общения с беременной и рождения ребенка помогли ему не растеряться в экстренной ситуации.

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