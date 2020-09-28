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Сильный ветер нанес ущерб лесам Псковской области

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Более 200 га леса пострадало в Бежаницком районе Псковской области из-за сильного ветра. Также специалисты Рослесозащиты выявили нарушение устойчивости деревьев в Невельском и Себежском районах.

По данным экспертов, повреждения не носят массовый характер. Общий объем повреждений составляет 15% от общего запаса древесины обследованных участков. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Специалисты подчеркивают важность выявления свежих ветровалов. Своевременное реагирование позволяет снизить вероятность дальнейшего ослабления леса появления очагов заражения вредоносными организмами.

Информацию о поврежденном лесе внесут в реестры государственного лесопатологического мониторинга. Информация будет использована для планирования оздоровительных мероприятий в лесах.

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