На МКС открыли люки между американским и российским сегментами

Люки на МКС между российским и американским сегментами открыли, передаёт «Роскосмос». В модуле США утечка воздуха не обнаружена. Обследование провели специалисты центра управления полётом хьюстонского центра. Экипаж приступил к штатной работе. Сейчас на МКС находятся российские космонавты Иванишин, Вагнер и американский астронавт Кэссиди. Небольшую утечку зафиксировали ещё год назад. Однако место, через которое уходит воздух, найти не могут до сих пор. В августе 2020 года скорость утечки возросла до 540 г в сутки. Экипаж четыре дня изолировался в российском сегменте станции.