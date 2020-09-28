Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Наука
Три спутника «Гонец-М» впервые запустили на ракете «Союз-2.1б»
Мир
Эрдоган призвал покончить с «армянской оккупацией азербайджанских земель»
Мир
Аналитики рассказали о снижении стоимости нефти Urals в Европе
Общество
Умер бывший личный фотограф Брежнева
Общество
Раскаявшийся Ефремов пожаловался суду на давление Пашаева

На МКС открыли люки между американским и российским сегментами

0
Выделить главное
вкл
выкл

Люки на МКС между российским и американским сегментами открыли, передаёт «Роскосмос». В модуле США утечка воздуха не обнаружена. Обследование провели специалисты центра управления полётом хьюстонского центра. Экипаж приступил к штатной работе. Сейчас на МКС находятся российские космонавты Иванишин, Вагнер и американский астронавт Кэссиди. Небольшую утечку зафиксировали ещё год назад. Однако место, через которое уходит воздух, найти не могут до сих пор. В августе 2020 года скорость утечки возросла до 540 г в сутки. Экипаж четыре дня изолировался в российском сегменте станции.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020