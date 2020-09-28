Новый экипаж МКС выйдет в открытый космос в ноябре и феврале

Космонавты нового экипажа Международной космической станции (МКС) в ноябре совершат первый выход в открытый космос из модуля «Поиск» в рамках подготовки к приему нового модуля «Наука». Об этом сообщил в понедельник, 28 сентября, первый замдиректора, первый заместитель главного конструктора ракетно-космической корпорации «Энергия» Сергей Романов в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, этот выход станет первым из модуля. Второй выход запланирован на следующий год. Как отметил Романов, для приема и интеграции нового многофункционального лабораторного модуля «Наука» потребуются отстыковка и затопление модуля «Пирс» с помощью транспортного грузового корабля «Прогресс».

В настоящее время модуль «Наука», который доставили на Байконур в августе, проходит цикл проверок и предстартовую подготовку. Подготовительные мероприятия займут около девяти месяцев, после этого модуль выведут на целевую орбиту и включат в состав российского сегмента станции.

Изначально модуль планировали запустить в космос в мае 2020 года, а до этого планировался старт на июль. В декабре 2019 года гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о переносе на 2021 год.