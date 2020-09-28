Берлин усомнился в законности санкций США против «Северного потока – 2»

Правительство Германии проверит санкции США против «Северного потока – 2» на предмет соответствия международному праву. Об этом заявил на брифинге 28 сентября официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, комментируя опубликованный ранее доклад экспертной группы Бундестага о том, что меры США против проекта не обязательно противозаконны.

«Правительство ФРГ очень сильно сомневается в законности этих экстерриториальных санкций», — приводит слова Зайберта издание Deutschland Today.

Политик добавил, что кабмин Германии «внимательно изучит и оценит» этот отчет.

Ранее в понедельник немецкое агентство DPA писало, что научная служба бундестага не обнаружила нарушений международного права в санкциях Вашингтона против компаний, которые участвуют в строительстве «Северного потока – 2».

При условии, что США будут действовать «умеренно» и аргументировать свои действия защитой интересов безопасности, а также негативными воздействиями на экономику, «международное право может мало что противопоставить принятию экстерриториальных санкций», говорится в экспертном заключении, подготовку которого поручила научной службе бундестага член комитета по внешней политике, депутат от Левой партии Севим Дагделен, отмечает Deutsche Welle.

В декабре прошлого года Соединенные Штаты впервые ввели ограничения против компаний, участвующих в реализации «Северного потока – 2». Из-за этого реализацию проекта приостановили.

Вашингтон продолжает оказывать давление на европейские компании, участвующие в строительстве газопровода. Например, американские сенаторы потребовали от оператора порта Мукран прекратить поддерживать проект, пригрозив «финансовым разрушением».

18 августа премьер немецкой земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг назвала санкции США против «Северного потока – 2» недопустимыми. Она отметила, что ее регион не откажется от трубопровода, и призвала Берлин и Евросоюз не позволять себя шантажировать.

21 сентября американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что Вашингтон планируют создать коалицию, чтобы не допустить завершения строительства газопровода.

Газопровод строится от России до Германии по дну Балтийского моря. В настоящее время осталось проложить около 160 км труб, но строительство временно приостановлено из-за санкций Соединенных Штатов. В ЕС и США звучат призывы отказаться от проекта из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным.