Курс доллара вырос до 79 рублей впервые со 2 апреля

Курс доллара США на открытии торгов Московской биржи утром 28 сентября вырос до 79 рублей, поднявшись на 75 копеек к уровню закрытия биржи в пятницу.

В настоящее время американская валюта продолжает торговаться в районе 78,6 рублей.

Ранее в этот же день стало известно, что научный сотрудник Йельского университета Стивен Роуч представил прогноз, согласно которому американский доллар может упасть в следующем году на 35%.

На прошлой неделе руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев сообщил, что в ближайшей перспективе рубль может начать торговаться в диапазоне 76–78 в паре с долларом и в коридоре 90–92 в паре с евро.

В начале сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ослабление рубля, заявил, что определенная волатильность и раньше имела место. Практически всегда рубль подрастал обратно, пишет «Газета.ру».