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Американский экономист назвал три фактора резкого падения доллара в 2021 году
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Американский экономист назвал три фактора резкого падения доллара в 2021 году

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Американский доллар может упасть в следующем году на 35% и на это есть несколько причин. Такое мнение выразил экс-глава и главный экономист Morgan Stanley Asia, научный сотрудник Йельского университета Стивен Роуч.

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«Быстрое ухудшение макроэкономического дисбаланса в США, подъем евро и юаня как жизнеспособных альтернатив и конец той особой ауры американской исключительности, которая придавала доллару тефлоноподобную устойчивость на протяжении большей части периода после Второй мировой войны», — написал Роуч в своей статье Project Syndicate 25 сентября.

Экономист подчеркнул, что нисходящее давление на доллар оказывает не только быстро дестабилизирующий дисбаланс сбережений и текущих операций, но и стратегия Федеральной резервной системы, которая ориентирована на средний уровень инфляции и сохранение базовой процентной ставки около нуля.

«Этот новый уклон в сторону денежно-кредитной политики фактически закрывает важную возможность — корректировку процентных ставок в сторону повышения, которая давно сдерживает падение курса валют в большинстве стран. По умолчанию это оказывает еще большее давление на падающий доллар», — отметил Роуч.

В июле американское министерство торговли представило отчет о том, что Валовой внутренний продукт США во II квартале текущего года упал на рекордные 32,9% в годовом выражении.

В июне Роуч уже предрекал падение доллара в следующем году на 35%, на тот момент в качестве главной угрозы для американской валюты он назвал ослабление глобального лидерства США при президенте Дональде Трампе. По его мнению, к падению доллар также приблизит сокращение сбережений населения и рост госдолга, пишет «Газета.ру».

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