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Пушков оценил ответ Лукашенко на критику со стороны Макрона

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Российский сенатор Алексей Пушков оценил ответ главы Белоруссии Александра Лукашенко на критику со стороны президента Франции Эммануэля Макрона и призыв оставить пост главы государства. Мнением политик поделился в своем Telegram-канале.

Пушков отметил, что ситуации во Франции и Белоруссии сильно отличаются, так как «желтые жилеты» не угрожали и не угрожают президентству Макрона. Сенатор считает, что заявление французского лидера призвано напомнить о ведущей роли страны в ЕС и желанием несколько «потеснить» в данном вопросе Берлин.

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При этом Пушков заметил, что после того, как Лукашенко назвал Макрона «незрелым политиком», он не может больше надеяться на продолжение «многовекторной» внешней политики Белоруссии. Сенатор считает, что другого вектора, кроме Союзного государства, у Минска нет.

27 сентября Александр Лукашенко заявил, что не увидел логики в призыве лидера Франции Эммануэля Макрона покинуть пост и посоветовал французскому коллеге заниматься внутренними делами своей страны.

Кроме того, белорусский лидер отметил, что сам президент Франции, следуя собственной логике, должен был бы уйти в отставку еще два года назад — когда на улицы Парижа только начали выходить «желтые жилеты».

Ситуацию в Белоруссии Эммануэль Макрон прокомментировал накануне. Так, происходящее в республике он назвал кризисом власти, добавив, что «Лукашенко должен уйти». Французский президент выразил восхищение белорусскими демонстрантами и заявил, что Россия должна подтолкнуть Лукашенко «к уважению избирательного права народа и освобождению политических заключенных».

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. С того момента в стране продолжаются акции протеста несогласных. По данным ЦИК, с 80,1% голосов победил Лукашенко.

23 сентября в минском Дворце независимости прошла инаугурация Лукашенко. Однако власти Германии, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии отказались признавать его президентом Белоруссии.

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