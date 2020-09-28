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Тепловизоры помогли танкистам ЦВО отразить ночной удар «противника»

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Танкисты Центрального военного округа отразили ночную атаку условного противника во время тактического обучения в Оренбургской области с помощью тепловизоров. Об этом сообщило Минобороны России.

Отмечается, что экипажи танков Т-72Б3 использовали тепловизоры «Сосна-У». Они смогли заметить условных противников на расстоянии до 3 км и после этого ударили по целям из 125-мм оружий.

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При этом условный противник пытался прорвать оборону с помощью тяжелой бронетехники и минометов. Сделать этого им не позволили беспилотники, которые вовремя установили местоположение «врагов».

Также в Минобороны добавили, что действия танкистов поддерживали самоходные гаубицы «Мста-С». Они подсвечивали поле боя осветительными снарядами и поражали огневые точки условного противника.

Стратегические учения «Кавказ-2020» начались в Южном военном округе (ЮВО) 21 сентября. К маневрам привлечены более 80 тыс. человек. Основные мероприятия проходят на полигонах Прудбой, Ашулук, Капустин Яр, а также на наземных авиационных полигонах Арзгирский и Копанской.

Главными целями учений «Кавказ-2020» являются проверка боевой готовности руководящего состава и органов военного управления ЮВО, повышение уровня взаимодействия войск в ходе задач по сохранению мира и обеспечению военной безопасности, а также проверка готовности Вооруженных сил РФ и государств-партнеров к защите национальных интересов в ходе решения совместных задач.

В частности, в рамках учений военные отработали ведение высокоманевренной обороны с участием мотострелковых подразделений при поддержке артиллерии, массированную бомбардировку объектов условного противника на полигонах под Астраханью, а также показали эффективную защиту от атаки танков.

25 сентября полигон Капустин Яр посетили президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.

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