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Лукашенко ответил на призыв Макрона уйти в отставку

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал своего французского коллегу Эммануэля Макрона незрелым политиком в ответ на призыв покинуть пост главы государства. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

По его словам, исходя из подобных принципов, президент Франции должен был покинуть свой пост еще два года назад, когда на улицы Парижа стали выходить «желтые жилеты». Как пишет агентство «БелТА», Лукашенко также упомянул прошедшие в Марселе и Лионе протесты мусульман и акции движения Black Lives Matter.

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Белорусский президент подчеркнул, что Минск готов стать площадкой для переговоров с представителями этих групп и Макрона о передаче власти. Также Лукашенко заявил, что французский президент уделяет выборам в Белоруссии слишком много внимания.

Александр Лукашенко порекомендовал Макрону, «как опытный политик незрелому <...> поменьше смотреть по сторонам» и «заняться наконец внутренними делами Франции».

Кроме того, глава Белоруссии призвал французского коллегу поменьше внимания уделять экс-кандидату в президенты страны Светлане Тихановской, иначе Макрон «рискует ко внутренним проблемам Франции получить еще и личные — у себя дома».

Ситуацию в Белоруссии Эммануэль Макрон прокомментировал накануне. Так, происходящее в республике он назвал кризисом власти, добавив, что «Лукашенко должен уйти». Французский президент выразил восхищение белорусскими демонстрантами и заявил, что Россия должна подтолкнуть Лукашенко «к уважению избирательного права народа и освобождению политических заключенных».

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. С того момента в стране продолжаются акции протеста несогласных. По данным ЦИК, с 80,1% голосов победил Лукашенко.

23 сентября в минском Дворце независимости прошла инаугурация Лукашенко. Однако власти Германии, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии отказались признавать его президентом Белоруссии.

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